Gobierno federal invertirá 11 mil 200 mdp para obras hidráulicas en el oriente del Valle de México y evitar inundaciones

Ciudad de México. Con una inversión de 11 mil 200 millones de pesos, el gobierno federal realiza obras hidráulicas en el oriente de la ciudad para mitigar los riesgos de inundación en la ciudad de México y el estado de México, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Comentó que se trata de un conjunto de seis obras principales, algunas de las cuales ya han comenzado a operar y otras están por concluir.

Al respecto, el director de la Comisión Nacional de Agua, Efraín Morales dijo que este conjunto de obras conforman un sistema que permitirá el desalojo de agua mucho más rápidamente. Dijo que aún faltan obras complementarias que realizarán los gobiernos municipales para complementar la renovación de la infraestructura para reducir riesgos de inundaciones.

Morales dijo que los municipios beneficiados son Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Chalco y Valle de Chalco, además de la alcaldía de Iztapalapa. Dijo que en su conjunto esto permitirá el desalojo más rápido de 23 mil litros por segundo.