Gobierno en Chiapas: tras la detención del alcalde de Suchiapa, cabildo propone a nueva presidenta municipal

Este fin de semana, el cabildo del municipio de Suchiapa acordó los nombres que propondrá para ocupar la titularidad de la presidencia municipal tras la detención del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero.

De acuerdo con las autoridades locales, el cabildo decidió por unanimidad designar a la cuarta regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona para este cargo.

Esta decisión le fue informada a la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas durante una reunión en la que habrían coincidido en la necesidad de garantizar la paz y gobernabilidad del municipio de Suchiapa.

Después de que los legisladores locales recibieron el documento, la propuesta será analizada en los próximos días y se someterá a votación.

“Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, institucionalidad y estricto apego a la ley, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos que contribuyan a preservar la paz, la gobernabilidad y el bienestar de las familias de Suchiapa y de todo Chiapas”, afirmó la diputada Marcela Castillo.

¿Qué pasó con el alcalde de Suchiapa?

Jorge Lara fue detenido la madrugada de este sábado junto al exalcalde Alexis Nucamendi Gómez y otras 19 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Entre los aprehendidos en esta acción que forma parte del operativo “Enjambre” también se encuentran el secretario ejecutivo de la policía municipal de Suchiapa, dos excomandantes, 15 elementos activos y una persona vinculada al ámbito judicial.