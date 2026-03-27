Gobierno anuncia nuevo mecanismo para combatir el ‘huachicol’ fiscal

Ciudad de México. El Gobierno de México anunció que a partir del 24 de abril pondrá en práctica un nuevo mecanismo para combatir el mercado ilícito de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” se trata de un requisito que obliga a las gasolineras a incluir en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) información específica de permisos y origen del producto.

El gobierno federal resaltó que este mecanismo forma parte de una estrategia integral para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles, comúnmente conocido como huachicol fiscal.

La administración federal señaló que el complemento entrará en vigor el 24 de abril, por lo que los establecimientos que venden gasolinas regular, premium y diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE para emitir el CFDI por este concepto. Advirtió que en caso contrario, no podrán incorporarlo a sus operaciones.

Entre la información que el complemento deberá incluir está el tipo de permiso (SENER/CNE), el número de permiso, la clave del producto y subproducto específico.

El gobierno federal exhortó a las permisionarias a verificar la vigencia de sus permisos y, si es necesario, regularizar su situación ante la CNE para asegurar la emisión de CFDI sin contratiempos y el cumplimiento de sus obligaciones.

“El Gobierno de México reitera su compromiso con la sociedad para promover el mercado lícito de combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas”, señalaron las dependencias.