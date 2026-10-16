Gobernación refuerza estrategia ‘Territorios de Paz’ como parte del plan nacional de seguridad

La estrategia Territorios de Paz, encabezada por la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez, busca reforzar la seguridad en las comunidades. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó este jueves una reunión con presidentas y presidentes municipales que integran la estrategia «Territorios de Paz», la cual forma parte del plan nacional en materia de seguridad.

Acompañada por las titulares de las secretarías de Bienestar, Leticia Ramírez, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, la funcionaria destacó en plataformas digitales que el encuentro tuvo como objetivo «fortalecer y evaluar los avances de Territorios de Paz, acción con la que atendemos las causas que generan la violencia y promovemos la paz en las comunidades».

Lleva Gobernación agenda de derechos humanos a la ONU

En otras actividades de la dependencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, arribó a Nueva York, donde participará en los diálogos sobre Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde la sede de la Misión Permanente de México ante la ONU, el funcionario informó a través de sus canales oficiales que encabezó una mesa de trabajo para coordinar preparativos y acuerdos con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con miras a su participación ante el organismo internacional.

Explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria Rodríguez Velázquez, presentará «los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, las acciones para fortalecer la investigación y la identificación humana, así como los resultados de la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano».

Finalmente, reiteró la disposición del Gobierno de México «al diálogo y la cooperación internacional, con una prioridad que compartimos con las familias: encontrar a sus seres queridos y avanzar en la verdad y la justicia».