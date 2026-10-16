Convive Marco Bonilla con cientos de vecinos de distintas colonias de Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2026.- Vecinos de diversas colonias de Chihuahua Capital se reunieron con Marco Bonilla, en un encuentro de convivencia organizado por Alan Falomir.

Durante la reunión, Bonilla agradeció las muestras de cercanía y el acompañamiento de las familias chihuahuenses con quienes ha mantenido una relación de trabajo durante los últimos años, y destacó la importancia de mantener la participación ciudadana y la colaboración entre sociedad y gobierno para atender los retos de Chihuahua.

Entre las colonias representadas estuvieron Villa Juárez, Valle de la Madrid, Camino Real, Chihuahua 2000, El Saucito, Rosario, San Jorge, Nuevo Triunfo, Junta de los Ríos, Villa del Real, Sierra Azul, 2 de Octubre, Ampliación Crucero, Cerro Grande, Melchor Ocampo y otras zonas del norte, sur y oriente de la ciudad.

Marco Bonilla también reconoció el trabajo de Alan Falomir y de quienes colaboran en las acciones relacionadas con el cuidado y el uso responsable del agua, un recurso prioritario para Chihuahua debido a las condiciones de escasez que enfrenta la región.

Por su parte, Falomir agradeció la presencia de los representantes vecinales y destacó que la colaboración entre autoridades y ciudadanía es fundamental para impulsar acciones que beneficien a las familias y permitan atender las necesidades de las distintas colonias.