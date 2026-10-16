Aprueba INE realizar el Conteo Rápido de diputaciones federales del PEF 2026-2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales del Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, con el propósito de que la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación y las autoridades electorales cuenten oportunamente con información preliminar, objetiva y confiable, sustentada en criterios estadísticos rigurosos, respecto de las tendencias de los resultados de la votación de la Jornada Electoral del 6 de junio próximo.

Al respecto, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseveró que el aval de este acuerdo “cumple una función indispensable para la confianza ciudadana: que la noche de la elección México cuente con información seria, oportuna y sustentada en procedimientos técnicos y estadísticos”, además de que se cuenta, prosiguió, con un sistema electoral maduro, profesional y con capacidad probada para enfrentar procesos de enorme complejidad.

A las mexicanas y los mexicanos “les decimos con toda claridad: la noche del 6 de junio tendrán información producida con rigor científico, responsabilidad institucional y plena independencia profesional”, reiteró al aclarar que los votos los decide la ciudadanía, y “al INE le corresponde contarlos, protegerlos e informar con certeza”.

En sesión extraordinaria virtual, el pleno avaló asimismo la creación e integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA) para dicha elección y para los comicios de gubernaturas en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, en el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2026-2027.

EI COTECORA estará conformado por 11 personas expertas en estadística, matemáticas, diseño muestral e inferencia estadística, quienes tendrán a su cargo la definición de los criterios científicos, logísticos y operativos que se utilizarán en la estimación de los Conteos Rápidos para un total de 18 ejercicios concurrentes: uno correspondiente a la elección federal de diputaciones y 17 a las elecciones de gubernaturas.

Se trata de las y los especialistas Michelle Anzarut Chacalo, Ruth Selene Fuentes García, María Fernanda Gil Leyva Villa, Luis Felipe González Pérez, Felipe Javier Medina Aguayo, Manuel Mendoza Ramírez, Lizbeth Naranjo Albarrán, Luis Enrique Nieto Barajas, María Teresa Ortiz Mancera, Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela y Patricia Isabel Romero Mares.

Muestra de fortaleza institucional

Del mismo modo, el máximo órgano de dirección del Instituto aprobó la creación e integración del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral (COTEPE), para evaluar la calidad, consistencia y confiabilidad de los instrumentales registrales que se utilizarán en el PEF 2026-2027, con la designación de las personas especialistas Marisol Luna Contreras, Claudia Patricia Masferrer León, Emelina Nava García, Julio César Martínez Sánchez, y Carlos Welti Chanes, quienes acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos y la experiencia profesional.

Además, se destacó su experiencia acumulada en estudios sobre mortalidad, migración, registros múltiples, homonimias, vigencia de la Credencial para Votar, seguridad informática y cartografía electoral.

El Comité realizará estudios sobre el Padrón Electoral y las Listas Nominales, aprobará sus conclusiones por consenso y entregará un informe ejecutivo, mientras que se prevé su instalación dentro de los próximos 15 días y su permanencia hasta la declaratoria de validez y definitividad de dichos instrumentos registrales.

En este contexto la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseveró que someter “nuestros propios instrumentos a la revisión de especialistas es una muestra de fortaleza institucional”, y al referirse al Padrón Electoral -columna vertebral de toda elección y a la Lista Nominal de Electores, comentó que, en caso de no ser confiables, “ninguna elección puede ofrecer la certeza que la ciudadanía merece”. Por lo que, apuntó, cuidar estos instrumentos registrales “es cuidar el derecho al voto de cada mexicana y cada mexicano”.

Acata INE cinco sentencias jurisdiccionales

En cumplimiento a sentencias de las salas Superior y regionales Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización, el Consejo General resolvió cinco casos que requirieron la revisión de procedimientos, pruebas y documentación, así como la emisión de nuevas determinaciones sobre informes de ingresos y gastos, lo que derivó en la imposición y modificación de diversas sanciones.