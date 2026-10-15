Respaldan SIDE y Canaco Juárez a 15 empresas de mujeres en Expo MRO

Por primera vez, empresarias juarenses participan en conjunto como proveedoras de Expo MRO para ampliar sus oportunidades de negocio y generar nuevos contratos.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), por conducto de la Dirección de Industria y en colaboración con Canaco Juárez, convocó, organizó y respaldó a 15 empresas lideradas por mujeres juarenses para participar como proveedoras en la Expo MRO, que se realiza en Ciudad Juárez.

Esta es la primera ocasión en que empresarias de la región se unen para participar directamente en este encuentro industrial, lo que representa un precedente para la proveeduría local.

La iniciativa busca ampliar su acceso a un sector altamente competitivo y abrir oportunidades de negocio para las mujeres al frente de sus empresas.

La Expo MRO reúne a empresas industriales y proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y operaciones. El encuentro permite a las participantes presentar sus capacidades, establecer contactos comerciales y acercarse a los responsables de las decisiones de compra, con mayor visibilidad al participar de manera organizada.

“El propósito del Gobierno del Estado es impulsar a toda la proveeduría local para que crezca, se fortalezca y tenga cada vez más contratos con más empresas. Sobre todo, que ellas, que son mujeres, rompan esa barrera de que la industria es de hombres; nosotras también tenemos poder y participación con nuestro negocio”, declaró Karla Romero, jefa del Departamento de Evolución Industrial de la SIDE.

A través de la vinculación comercial y la colaboración con organismos empresariales, la SIDE busca incorporar a proveedores locales en las cadenas de valor y facilitar contratos con las empresas tractoras de la industria.