Detiene AEI a tres masculinos por violencia familiar en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a tres masculinos que contaban con órdenes de aprehensión, en la ciudad de Chihuahua.



Los detenidos de nombres José Miguel Z. L. de 29 años de edad, y Jesús Omar F. P., de 49 años de edad, aparecen como probables responsables de violencia familiar cometida en perjuicio de sus parejas sentimentales, mientras que el detenido de nombre Luis Aarón M. H. de 36 años de edad, por violencia familiar cometida a su madre.



Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a sus audiencias, en donde agentes del Ministerio Público de la FEM, les formularán imputación.



**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)