Hallan a hombre sin vida en departamentos de la colonia Roma; investigan presunta sobredosis

Una movilización de cuerpos de seguridad se registró la noche de este jueves en la colonia Roma, al sur de la ciudad, luego del hallazgo de un hombre inconsciente en un complejo habitacional ubicado sobre la privada de Pacheco, a la altura del numeral 2209, a escasos metros de la avenida 20 de Noviembre.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir el reporte a los números de emergencia. Al arribar a la vivienda y realizar la inspección correspondiente, los agentes confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron al acordonamiento del perímetro para resguardar la escena.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el deceso habría sido provocado por una presunta sobredosis. Los efectivos municipales efectuaron el llenado de las actas correspondientes, en espera del personal pericial y del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley.