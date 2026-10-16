Detectan formaciones nubosas y probabilidad de lluvias con actividad eléctrica hacia Ciudad Camargo

Chihuahua, Chih. — Autoridades y sistemas de monitoreo meteorológico detectaron durante la noche la formación de importantes núcleos nubosos acompañados de actividad eléctrica, los cuales mantienen un desplazamiento constante hacia el noreste con trayectoria directa hacia Ciudad Camargo y la región centro-sur del estado.



De acuerdo con los reportes más recientes, estas condiciones meteorológicas propiciarán la presencia de nubosidad densa que dejará lluvias moderadas con chubascos aislados en las próximas horas en los municipios de la zona afectada, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta.



Ante este panorama, las dependencias de protección civil exhortan a la población a extremar precauciones al conducir ante la posible reducción de visibilidad y pavimento mojado, así como asegurar objetos sueltos al exterior, mientras las autoridades continúan con el monitoreo puntual de la evolución del fenómeno.