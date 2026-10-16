Presentó DSPM estrategia Blindaje Capital a representantes de CANACO

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se reunió con representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) para presentar Blindaje Capital, la estrategia mediante la cual las y los policías refuerzan la seguridad en la ciudad.

Durante el encuentro, se compartieron las acciones de prevención y vigilancia que forman parte de esta estrategia, con el propósito de fortalecer la seguridad y brindar tranquilidad a las familias y al sector comercial.

La reunión permitió estrechar la comunicación con representantes del comercio y refrendar el compromiso de mantener una coordinación que contribuya a la protección de sus establecimientos y de la ciudadanía.