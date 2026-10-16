Dodgers, con la nómina más alta de MLB, quedan fuera de la Serie Mundial tras caer ante Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee celebran con el pitcher Aaron Ashby el último out del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers. Foto: Ap

El sueño de tricampeonato para los Dodgers de Los Ángeles llegó a su fin. El equipo con la nómina más alta en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) fue barrido por unos humildes Cerveceros de Milwaukee, que hoy completaron la hazaña al imponerse 6-4 en el Dodger Stadium, para avanzar por segunda vez en la historia a la Serie Mundial.

De acuerdo con Spotrac, portal especializado en finanzas deportivas, la novena angelina tiene un valor superior a los 433 millones de dólares, al incluir el impuesto de lujo. La de los Cerveceros asciende a 154 millones, mientras que Rays de Tampa Bay registran alrededor de 113 y Guardianes de Cleveland, 92 millones. Esto revela, que ni aunque se sumen las nóminas de los otros tres equipos que juegan las Series de Campeonato se iguala la de Dodgers.

Los dirigidos por Dave Roberts estaban contra la pared tras perder los primeros tres enfrentamientos, y con eso en mente saltaron al diamante. El abridor Tyler Glasnow tuvo el control del duelo en las primeras tres entradas al ponchar a seis bateadores para mantener el cero; esa gran labor desde la lomita se combinó con un jonrón de tres carreras de Shohei Ohtani en el segundo inning, que sumado a un sencillo de Andy Pages puso 4-0 el marcador e hizo soñar al público local.

Remontada de Milwaukee y boletos a la Serie Mundial

Pero todo cambió en el cuarto rollo, cuando Jake Bauers conectó un doble para que Brice Turang anotara las primeras dos carreras de la noche para los Cerveceros. El marcador se igualó un capítulo después, gracias a que David Hamilton sumó otro punto tras una base por bolas, y él mismo conectó después un sencillo al jardín central.

En la sexta, un bambinazo solitario de Garrett Mitchell aumentó la diferencia, mientras en la novena Hamilton sentenció la historia con otro cuadrangular ante una nula capacidad de respuesta de los locales, que por primera vez en la historia fueron barridos en una Serie de Campeonato.

Los Cerveceros, que regresan a una Serie Mundial por primera vez desde 1982, tomaron revancha del año anterior, cuando cayeron de la misma forma ante la novena angelina en esta instancia, y ahora buscarán levantar su primer cetro de las Mayores.

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Cleveland toma ventaja ante Tampa Bay en la Serie de Campeonato

Más temprano en la Liga Americana, gracias a un jonrón de dos carreras de Petey Halpin, los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Rays de Tampa Bay y tomaron la delantera 2-1 en la Serie de Campeonato.

Con el cuadrangular de Halpin en la quinta entrada se remontó la pizarra, después de que los Rays se adelantaran con dos carreras remolcadas por Chandler Simpson en el cuarto episodio.

“Simplemente confía en el trabajo, en el proceso, en los que te rodean y sigue trabajando”, manifestó Halpin, que lanzó el bate al aire tras su bambinazo ganador.

Cleveland trata de terminar con una sequía de títulos que se prolonga desde 1948, mientras los Rays buscan su primera corona en sus 29 años de historia.

En la octava entrada, Tampa Bay tuvo su mejor ocasión para empatar cuando el dominicano Jorge Mateo avanzó a tercera base con un rodado de Taylor Walls.

Cleveland alistó al relevista Cade Smith y el estelar cerrador canadiense, colíder de salvamentos en la temporada con 41, ponchó a Yandy Díaz para terminar la entrada.

En el noveno inning, Smith retiró a los Rays en orden para completar la victoria. “Cade Smith es el hombre”, dijo Halpin. “Los deja sin respuesta”.