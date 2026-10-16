Argentina: feroz represión contra marcha universitaria deja decenas de heridos y detenidos

La imagen dantesca de la inaudita represión, se contraponía con el accionar pacífico de las columnas de manifestantes que empapados de agua y semiasfixiados por los gases, se reagrupaban y regresaban. Foto Ap

Buenos Aires. Decenas de heridos, lesionados y detenidos, periodistas fotógrafos y camarógrafos atacados, fue el saldo este jueves de una de las más feroces represiones que se han producido en esta capital, para impedir la llegada a la Plaza del Congreso de la Nación de la quinta multitudinaria marcha de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y educadores, reclamando el presupuesto que le corresponde a las universidades públicas, que en más de cuatro fallos jueces ordenaron al gobierno del presidente, Javier Milei, pagar esa deuda y terminar con la desfinanciación de la educación, lo que nunca cumplió .

Los estudiantes también de colegios secundarios y diversos sectores de la sociedad, familiares de desocupados, discapacitados, jubilados y otros que marchaban pacíficamente enfrentaron un ataque de casi tres horas -sin pausas- de gases lacrimógenos, balas de goma, latigazos de agua de varios camiones hidrantes, todo a la vez, bajo una lluvia a veces tenaz, que no logró detener a columnas de jóvenes que retrocedían y regresaban.

Afp

Inaudita represión contra manifestación pacífica

La imagen dantesca de la inaudita represión, se contraponía con el accionar pacífico de las columnas de manifestantes que empapados de agua y semi asfixiados por los gases, se reagrupaban y regresaban. El periodismo denunció la presencia de un grupo de unos 15 infiltrados con las caras cubiertas, lejos de los manifestantes lanzaron piedras y objetos a policías que estaban detrás de las vallas, dando pie para comenzar el ataque cuando comenzaban su discurso los rectores de la universidades.

También las motos de la infantería al anochecer se lanzaron en una cacería y al cierre de esta edición no se sabía la cantidad de detenidos. La nueva táctica fue formar nubes de gases, afectando a todos los vecinos de los edificios cercanos al Congreso que desde temprano fue rodeado de vallas , que se extendieron a todas las calles que llegaban hasta el lugar, como un escenario de guerra tomado por uniformados.

Los equipos y el arsenal de armas con que cuentan ahora estas fuerzas son los más numerosos e importantes que se haya visto en el país destinadas a la represión interna son provistas por Israel, el mayor proveedor de amas, municiones, equipo, gas pimienta, asesores e instructores en todas las fuerzas de seguridad.

El día amaneció con esperanza, en medio de una crisis que ni siquiera pueden ocultar los medios oficialistas, porque la Cámara de Diputados tenía la oportunidad de anular el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2023) , que Milei anunció 10 días después de llegar al poder, el 20 de diciembre de 2023.

Este decreto contenía el plan de gobierno destinado a arrasar el Estado Nacional, acabar con la educación, la salud pública, desregular todo, privatizar las empresas públicas, remplazar la Constitución sin convocar a una constituyente que por ley es la única posibilidad de modificarla. Hasta hoy todas las medidas tomadas por este gobierno son producto de decretos.

Para reafirmar lo dispuesto en el DNU 70/2023, el 27 de diciembre de 2023 se envió al Congreso la llamada Ley de Bases, que por las debilidades opositoras terminó concediendo por un año todas las facultades: ejecutivas, legislativas, judiciales al presidente, quien apareció de la nada en la campaña electoral de 2022-23 con una motosierra en la mano, cuando publicitaba el final del Estado argentino advirtiendo que él mismo era “el topo” destinado a acabar con el Estado desde adentro.

Lo hizo de inmediato, terminando con ministerios importantes, de 18 quedaron, nueve, el resto son secretarías y desde los primeros días destruyó todo el sistema de comunicación e información pública, además de arrasar con los organismos de cultura y su sueño aún no cumplido de terminar con las universidades, la educación pública y las ciencias. Este es sólo una síntesis de todo lo que dejó de existir.

Ap

Congreso, símbolo de la corrupción del gobierno

El Congreso existe como un símbolo de la corrupción del gobierno, después de analizar lo sucedido este jueves cuando el DNU 70/2023, considerado por juristas importantes de una “nulidad absoluta e insanable” como dijo hoy el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez a Página/12, sabiendo que el Poder Ejecutivo no puede emitir “disposiciones de carácter legislativo”, como señala el artículo 99 de la Constitución.

La esperanza por la convocatoria para terminar con este flagelo se diluyó en manos de la corrupción, que una vez más utilizó sus mejores armas, para que gobernadores y diputados, varios de ellos peronistas se vendieran al mejor postor. Es tan evidente que en este mismo día esos mismos gobernadores recibieron una limosna de fondos para “algunas obras”. En tanto, no ha enviado los fondos de participación a las provincias de Buenos Aires y La Rioja, cuyos gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Qintela, respectivamente, enfrentan constantemente al gobierno de Milei.

Jamás pasaron por el Congreso algunos de los acuerdos en Seguridad y Defensa firmados mayoritariamente con Estados Unidos e Israel, y que acaban con la soberanía nacional, imponiendo un política exterior que convirtió a Argentina en una de las más grandes colonias que haya logrado ocupar, sin disparar un tiro en el siglo XXI, destacan analistas.