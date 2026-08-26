Lina Rovira Montsant, abuela del exfutbolista Gerard Piqué, falleció a los 102 años.

Gerard Piqué atraviesa un momento de duelo tras la muerte de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, quien falleció ayer martes a los 102 años. El exfutbolista acudió este miércoles a su funeral en Cataluña acompañado por su pareja, Clara Chía.

Gerard Piqué enfrenta una pérdida: muere su abuela a los 102 años

De acuerdo con información del medio español Mundo Deportivo y posteriormente, Lina era la madre de Joan Piqué, padre de Gerard, por lo que ocupaba un lugar importante dentro de la familia del exfutbolista.

Hasta el momento, la familia no ha informado públicamente las causas de su fallecimiento, por lo que cualquier versión al respecto permanece sin confirmar.

Linas Rovira, abuela de Gerard Piqué en su última aparición pública. (RRSS)

El velatorio se realizó el martes en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, localidad de la provincia de Lleida con la que la familia paterna de Piqué mantiene fuertes vínculos. La misa funeral se celebró este miércoles 26 de agosto en la iglesia del Sagrat Cor de la misma localidad.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Piqué cabizbajo y visiblemente afectado mientras caminaba junto a sus familiares detrás del coche fúnebre que trasladaba el féretro hasta la iglesia. El empresario tomó de la mano a Clara Chía durante buena parte de la despedida.

Gerard Piqué y Clara Chía en el Gran Cañón en Arizona (Instagram / Gerard Piqué)

¿Quién era Lina Rovira, la abuela de Gerard Piqué?

Lina Rovira Montsant permaneció durante buena parte de su vida alejada de los reflectores. Sin embargo, su vínculo con Gerard Piqué quedó marcado por los principales momentos de la trayectoria del exfutbolista.

Lina Rovira apareció el año pasado en el programa catalán El foraster, presentado por Quim Masferrer, donde habló con cariño de su familia. En aquella ocasión dejó ver el afecto que sentía por sus hijos y nietos.

“Me iré de este mundo muy contenta de haber tenido hijos y nietos tan bonitos, les quiero tanto”, dijo.

https://www.3cat.cat/3cat/video/6315405/embed/

La abuela de Piqué fue testigo de buena parte de la carrera deportiva de su nieto, desde sus primeros años en La Masia, la cantera del Barcelona, hasta su consagración como uno de los defensas más importantes del club catalán y de la selección española.

También alcanzó a conocer a sus bisnietos, Milan y Sasha, los hijos que Gerard Piqué tuvo durante su relación con Shakira, e incluso tuvo la oportunidad de ir a uno de los conciertos de la colombiana, tal como la cantante lo documentó en un posteo de su cuenta de Instagram.