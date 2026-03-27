Gasolineros y gobierno, los “sacrificados” con nuevo tope de 28.50 pesos para diésel

Los empresarios gasolineros y el gobierno federal serán los “sacrificados” con el nuevo precio tope de 28.50 pesos por litro para el diésel anunciado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, explicaron especialistas.

Esto debido a que, por un lado, los gasolineros se “sacrificarán” y no podrán ganar más de 2 pesos por cada litro de diésel que vendan, mientras que por el otro, el gobierno federal deberá mantener los estímulos fiscales a este combustible, sacrificando ingresos tributarios.

Sin embargo, aún con el tope, el precio del diésel estará más de 2 pesos por encima del precio que tenía antes de que iniciara la guerra en Irán, el pasado sábado 28 de febrero, que era de 26.37 pesos por litro.

El precio promedio a nivel nacional del diésel este jueves 26 de marzo era de 28.77 pesos por litro, con un máximo de hasta 31.53 pesos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, según datos de la consultora PETROIntelligence.

Pacto similar al de la Magna

Alejandro Montúfar, director general de PETROIntelligence, explicó que con el pacto, el margen máximo de ganancia para los gasolineros será de hasta 2 pesos por cada litro de diésel que vendan.

Es el mismo margen máximo de ganancia que han aceptado cumplir durante más de un año con el pacto para vender la gasolina regular o Magna en menos de 24 pesos por litro, explicó el especialista.

“Es muy similar, en cuanto a la estructura, al pacto para la gasolina regular (firmado a finales de febrero del 2025 y renovado por seis meses más hace dos semanas)”, declaró. “Será un sacrificio por parte del sector gasolinero”.

Dependerá también de los estímulos fiscales

Por su parte, Ramsés Pech, especialista en economía y energía, comentó que para que el tope sea operacional y sostenible en el tiempo, el gobierno federal deberá seguir ajustando el estímulo fiscal al diésel en función del costo del producto en las terminales de almacenamiento y despacho.

En la semana que está por terminar este viernes 27 de marzo, el gobierno federal otorgó un estímulo fiscal de 4.55 pesos por litro, con lo que los consumidores solo tuvieron que pagar 2.81 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de combustible.

Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer los estímulos fiscales que dará a las gasolinas y el diésel en el periodo de Semana Santa.

Ramsés Pech destacó que el tope de 28.50 pesos coincide con el precio que tenía la semana pasada el diésel, “lo que sugiere que el acuerdo busca frenar el alza observada en los días previos”.

¿Por qué ha subido tanto el diésel?

Desde que inició la guerra en Irán, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte ha repuntado 39% e incluso en las últimas semanas ha llegado a máximos no vistos desde 2022, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

El estrecho es un punto crucial para los mercados energéticos pues antes del conflicto por ahí pasaba 20% de la oferta mundial de petróleo, ha supuesto una disrupción importante al suministro mundial de petróleo, lo que explica el repunte de los petroprecios.

El repunte del crudo, aunado a la depreciación del peso frente al dólar en las últimas semanas por la incertidumbre que ha generado el conflicto y a un incremento en los costos de logística, han provocado un aumento importante en los costos al mayoreo del diésel y de las gasolinas, lo que a su vez se ha trasladado en parte a los consumidores finales.

Costo de diésel en terminales ha repuntado 58%

Al inicio de la guerra en Irán, el costo del diésel en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD), a donde arriban los combustibles importados y los producidos por Pemex, era de 12.31 pesos por litro de diésel.

Actualmente, el costo del diésel en las TAD, que es en donde comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio adquieren los combustibles, es de 19.45 pesos por litro, es decir, que se ha incrementado 58% o 7.41 pesos desde que empezó el conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, ha sido gracias al estímulo fiscal otorgado por el gobierno federal que el precio del diésel en las estaciones de servicio ha subido únicamente 9% o 2.40 pesos desde el inicio de la guerra en Irán.

Pech explicó que el costo del diésel en las TAD se ha disparado dramáticamente a causa del repunte de los precios internacionales del petróleo, así como del tipo de cambio y de costos logísticos crecientes.

¿Será efectivo el nuevo precio tope al diésel?

El director general de PETROIntelligence se dijo confiado de que el pacto voluntario anunciado este jueves por la presidenta Sheinbaum contendrá el incremento del precio del diésel y, por tanto, ayudará a contener la inflación.

No obstante, destacó que habrá que ver en los próximos días o semanas si el precio tope realmente es efectivo o no para contener los incrementos del diésel.

Cabe destacar que durante casi todo el poco más de un año que ha pasado desde la firma del precio tope de 24 pesos el litro para la gasolina Magna, más de 90% de las estaciones de servicio en el país cumplieron de manera consistente con vender la gasolina por debajo de ese precio tope.

Sin embargo, con los incrementos de costos a causa de la guerra en Irán, ahora el cumplimiento está en solo 89%, el nivel más bajo desde las primeras semanas en que se implementó el tope.

En México se consumen aproximadamente 45 millones de litros de diésel al día, según cifras oficiales.