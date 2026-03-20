Garantiza Obras Públicas calidad técnica en la obra del puente de Vialidad Los Nogales e Industrias

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa a la ciudadanía que, derivado de los estrictos procesos de supervisión y control de calidad que se mantienen en la construcción del puente sobre la Vialidad Los Nogales, se llevaron a cabo ajustes técnicos de precisión en dos cabezales de las pantallas que contienen el terraplén.

Estos trabajos forman parte de la etapa de validación de la obra que busca asegurar que cada componente cumpla con los estándares de alineación y estética proyectados. Es importante destacar que estos ajustes no tienen impacto alguno en la integridad estructural del puente, el cual se encuentra firme y bajo los parámetros de seguridad más rigurosos.

La administración municipal reitera que este tipo de calibraciones son procedimientos comunes y previstos en el desarrollo de infraestructura de gran calado y no representan inconveniente alguno. Estos ajustes son el resultado de una supervisión minuciosa que garantiza que la obra entregada a las y los chihuahuenses sea de excelencia y con una vida útil prolongada.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una vigilancia constante en cada etapa de sus proyectos. La supervisión no solo detecta oportunidades de mejora en tiempo real, sino que asegura que la inversión pública se traduzca en vialidades seguras, funcionales y modernas.