Policías municipales auxiliaron a una mujer en situación de crisis en la colonia Mármol

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 27 de septiembre de 2026.- Policías municipales auxiliaron a una mujer que se encontraba en un puente ubicado en el periférico Francisco R. Almada y Misión de Santa Bárbara.

Los agentes dialogaron con ella y lograron convencerla de acompañarlos, por lo que la trasladaron al Centro de Detención Zona Sur, donde fue canalizada a Trabajo Social para recibir atención.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal recuerda que ante cualquier señal de alerta en una amiga, amigo o familiar, es importante escucharle, acompañarle y buscar ayuda a través de la línea de atención en crisis “Hablar Salva Vidas” del IMPAS, marcando *800. Si existe un riesgo inmediato, llama al 9-1-1.