Fuerte choque entre dos vehículos deja dos lesionados en la avenida de Las Industrias

Un aparatoso accidente vial registrado esta mañana dejó al menos a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que dos vehículos chocaran en el cruce de la avenida de Las Industrias y calle 16 de Septiembre, en la colonia Francisco Villa, al norte de la ciudad.

En el percance participaron un Nissan Sentra, modelo aproximado 2017, y un Renault Kwid, perteneciente a una empresa de telefonía.

De acuerdo con versiones de testigos, ambos conductores habrían omitido el señalamiento de alto, lo que provocó que el Nissan Sentra impactara con su parte frontal contra el costado izquierdo del vehículo compacto.

La fuerza del impacto ocasionó que ambos automóviles resultaran con daños de consideración. El Renault Kwid incluso giró y terminó en una posición contraria a la dirección en la que originalmente circulaba.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los involucrados y posteriormente trasladaron al menos a dos ocupantes de los vehículos para recibir valoración médica.

Elementos de las corporaciones correspondientes se encargaron de asegurar la zona y realizar las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.