PAN refuerza estructura en Juárez rumbo al proceso electoral de 2027: Marco Bonilla

El mandatario capitalino Marco Bonilla, destacó el fortalecimiento de la estructura del PAN en Ciudad Juárez, luego de la instalación de una mesa política que busca generar diálogo, coordinación y organización de cara al próximo proceso electoral.

Bonilla explicó que en la conformación de esta mesa participaron integrantes de las dirigencias municipal y estatal del partido, así como Luis Olmedo, secretario nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“En las mesas, justamente políticas que sirvan de diálogo, nada menos ahí desinstalamos la primera de ellas, pues del municipio más importante del estado que es Ciudad Juárez”, señaló.

El alcalde destacó que, a partir de las gestiones realizadas por la dirigencia estatal, Ciudad Juárez fue considerada como un municipio estratégico para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, por lo que se determinó mantener de manera permanente la presencia de Luis Olmedo en la ciudad.

Bonilla consideró que esta decisión refleja el interés de la dirigencia nacional por fortalecer el trabajo político en Chihuahua y agradeció al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, por la atención que ha puesto en el estado.

“Esto se ve reflejado justamente en este tipo de decisiones”, afirmó.

El presidente municipal señaló que este esquema permitirá mejorar la coordinación y organización interna del partido, con el objetivo de llegar al inicio de las campañas con una estructura fortalecida y con los equipos trabajando bajo una misma estrategia.

“Esto nos lleva justamente a coordinarnos de mejor manera, organizarnos de manera y estar listos para antes de que empiece la campaña, pues tener toda la estructura alineada y todos los esfuerzos caminando hacia un mismo rumbo”, expresó.

La instalación de estas mesas forma parte de las acciones de organización política del PAN en Chihuahua, particularmente en municipios considerados estratégicos para el proceso electoral de 2027.