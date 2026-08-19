Reconoce Arturo Medina esfuerzos del Gobierno del Estado para frenar contagios de gusano barrenador

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció los esfuerzos del gobierno estatal y de su Secretaría de Desarrollo Rural para frenar los contagios de gusano barrenador del ganado, “cerraron el círculo”, destacó el líder legislativo.

“Afortunadamente el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, han estado cerrando en el círculo con cercos sanitarios. La comunidad rural ha estado en el círculo cerrado de los casos que han existido en algunas zonas del estado, sobre todo que se ha dado la atención y que se ha dado el apoyo a los ganaderos y la capacitación”, recalcó Medina Aguirre.

Por lo que el líder de la bancada priista y representante del Distrito 22, reconoció la labor de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, la cual ha estado muy pendiente de capacitar a los ganaderos y habitantes que cuentan con animales de corral en los municipios serranos.

Y es que la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene las acciones de capacitación dirigidas a productoras y productores pecuarios, para brindar información confiable sobre características que pueden advertir la posible presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Como parte de esta estrategia, la SDR continúa sus recorridos en los municipios para capacitar y entregar material a los productores, mismo que contiene información técnica sustentada en documentos oficiales de Senasica, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).