Piensan que generan unidad, hacen lo contrario; hace Maru Campos llamado respetuoso a la unidad de aspirantes

La gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado respetuoso a la unidad de las y los aspirantes a candidaturas.

Señaló que durante 14 años el Partido Acción Nacional (PAN) ha trabajado en unidad y que no puede ser que quienes aspiran a alguna candidatura sean tan miserables para pensar únicamente en ellos.

Agregó que en el PAN está claro que el enemigo está afuera y el tamaño que tiene por lo que reiteró el llamado a la unidad.

“Yo nada más les quiero decir que desde hace 12 o 14 años ha venido trabajando Acción Nacional de manera unida. Sabemos que el enemigo está fuera y sabemos de qué tamaño es el enemigo y que no podemos ser soberbios y no podemos ser tan miserables como para pensar nada más en ellos y pensar en cambio en todo lo demás que está en juego. Entonces, es una solicitud respetuosa a la unidad, porque lo que ellos piensan que están haciendo es generar unidad, están haciendo todo lo contrario”.