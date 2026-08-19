Inicia Maru Campos la “Ruta Chihuahua”, entregará obras en la entidad

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció el inicio de la “Ruta Chihuahua” con la cual, visitará los principales municipios de la entidad para entregar obras y apoyos.

La gira tomará varias semanas a bordo de un autobús adecuado para los traslados de la gobernadora y su equipo de trabajo, con un intervalo para atender los informes de gobierno de las alcaldías, así como las fiestas patrias.

Maru Campos señaló que fue una gran tarea el sanear las finanzas del Estado pero, a 4 años de administración, por fin se pueden ver los resultados en obras tangibles.

La gira comenzó en Madera con la entrega de una escuela secundaria y apoyos a usuarios de la Unidad de Rehabilitación Básica (UBR) de dicho municipio.

Posteriormente, acudirá a Temósachi para supervisar una Estancia Infantil y un comedor comunitario de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Mañana jueves acudirá a Cuauhtémoc, Bachíniva y Santa Isabel mientras que en próximos días visitará los municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Julimes, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.