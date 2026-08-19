Entrega Maru Campos sillas de ruedas en la Unidad Básica de Rehabilitación en Madera

La gobernadora María Eugenia Campos Galván visitó la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Madera en donde hizo entrega de sillas de ruedas, muletas y ortésis.

Los beneficiados con sillas de ruedas fueron Manuel Quintana Villar y Paz Francisco Acosta Méndez mientras que Rubén Álvarez Sierra recibió un par de muletas.

Asimismo, se hizo entrega de una 1 silla de baño Eva Luz Ortega y 1 órtesis Renata Lourdes Hernández Álvarez.

La red estatal de UBR’s son operadas por el DIF Estatal en coordinación con los gobiernos municipales y Chihuahua es el único estado a nivel nacional que cuenta con al menos 1 Unidad Básica de Rehabilitación en cada municipio.

Cabe señalar que en todo el Estado se cuenta con 81 Unidades Básicas de Rehabilitación atendiendo un total de 8 mil 500 personas al mes.

En el evento estuvieron presentes Jesus Hiram Mendoza Rodríguez, director de Rehabilitación; Hugo Ramos Ramírez, jefe del departamento de la Red Operativa de la dirección de Rehabilitación, ambos por parte del DIF Estatal Chihuahua.

La operación y fortalecimiento de las UBR contribuye a disminuir las barreras de acceso a servicios de rehabilitación para personas con discapacidad o con alguna condición que limite su movilidad e independencia.

Asimismo, acerca servicios especializados a la población, evitando traslados largos y costos adicionales para las familias, favoreciendo una atención oportuna que contribuye a mejorar la funcionalidad, autonomía y calidad de vida de las personas usuarias.

Además, promueve la inclusión social y el acceso equitativo a servicios de salud y rehabilitación en las diferentes regiones del estado.