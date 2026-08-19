Cónsul de EU es una mujer preparada, seguirá colaboración en el marco institucional: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su agradecimiento a la nueva Cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez por la disposición que ofreció durante la reunión de ayer en Ciudad Juárez.

Recordó que desde que ella estaba en la alcaldía de Chihuahua no había una mujer al frente del Consulado y consideró que Katharine Beamer cuenta con la preparación necesaria.

En este sentido, se dijo confiada de que se mantendrá la colaboración entre Chihuahua y el Consulado, siempre en el marco institucional y lo que marca la Constitución.

“Muy agradecida con la Cónsul que dicho sea de paso, cuando yo llegué de alcaldesa fue la última vez que había una mujer en el Consulado. Es una mujer muy preparada, es una mujer con mucha disposición, es una mujer que escucha y bueno, que estoy segura que vamos a seguir manteniendo esta colaboración en el marco institucional que nos obliga a la Ley Nacional de Seguridad y bueno, pues la propia Constitución”.