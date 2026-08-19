Localizan a hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición en vivienda de la colonia Renovación

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en la colonia Renovación, al norte de la ciudad.

El hallazgo ocurrió esta mañana en un domicilio situado en el cruce de las calles Batalla de San Luis y Arroyo El Mimbre, luego de que vecinos o personas cercanas alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad, la víctima habría sido vista por última vez el pasado sábado, es decir, hace aproximadamente ocho días.

Debido al avanzado estado de descomposición, hasta el momento no se han determinado las causas exactas del fallecimiento, por lo que será la autoridad investigadora la encargada de establecer si se trató de una muerte natural o si existe algún otro factor relacionado con el deceso.

Testigos señalaron desconocer si el hombre tenía algún problema de adicción a sustancias.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar y aseguraron el área, mientras personal de la Fiscalía realizó las primeras investigaciones y se encargó del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente.