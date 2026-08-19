Aprueban proyecto de dictamen en Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil

Las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, aprobaron el proyecto de dictamen que pretende establecer la atención médica en unidades diferentes a su servicio médico en caso de urgencia, para integrantes de instituciones de seguridad pública, lesionados en cumplimiento de su deber.

Esta iniciativa de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, se presentará ante el Pleno en la próxima sesión agendada, para su votación; lo anterior, busca que los casos de extrema urgencia o gravedad, deban atenderse de manera inmediata, es decir, en el lugar donde se produjeron los hechos con gasto al erario público.

Se mencionó que este proyecto de decreto, reforma la fracción X del Artículo 74 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado y en sus transitorios, se autoriza al Poder Ejecutivo de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda para que se realicen las adecuaciones y/o las gestiones y/o transferencias y/o asignaciones presupuestales necesarias, para financiar las necesidades contenidas.

Por otro lado, se informó a la Comisión Legislativa de los asuntos turnados a la misma:

Asunto ante el Congreso de la Unión, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención de la explotación laboral infantil, especialmente de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Asunto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Penal, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, con el objeto de fortalecer la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes frente al maltrato infantil dentro del entorno familiar.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Nancy Frías en su calidad de presidenta e Irlanda Márquez como secretaria, así como vocales: Arturo Medina, Pedro Torres, Elizabeth Guzmán y Xóchitl Contreras.