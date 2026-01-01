¡Fue niña! primera del 2026 en nacer en clínica del IMSS de Ciudad Juárez

• El bebé nació a las 03:07 horas en punto, con buen estado de salud y una talla y peso de 50 cm y 3 kilos 400 gramos.

• En cada parto, el Instituto refrenda su compromiso de ofrecer un servicio de salud materno-infantil de calidad.

Con la llegada del año nuevo, médicos del Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibieron al primer bebé nacido el 1 de enero de 2026 en la entidad, a las 03:07 horas.

Tanto la madre como el recién nacido, quien alcanzó un peso de 3 kilos 400 gramos y talla de 50 centímetros, se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Con la finalidad de salvaguardar el bienestar materno-infantil, el IMSS recuerdan a todas las mujeres que cursan por un embarazo la importancia de un adecuado control prenatal, mediante el cual se puedan detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé.

Los especialistas del Instituto reiteran a este grupo de la población que, ante cualquier signo de alerta, como: hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, es importante acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS en Chihuahua cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las emergencias obstétricas.