Francia registra mil muertes más que lo habitual a causa del calor extremo

Autoridades de Francia ofrecieron un primer balance sobre las víctimas asociadas con el calor extremo en el país y registraron mil muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles, coincidiendo con la mitad de la ola de calor.

“Desde el 24 de junio, se han observado alrededor de mil muertes adicionales -cifras no consolidadas- en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores”, anunció Santé publique France.

Este organismo del Ministerio de Sanidad señaló que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (un 85 por ciento de los casos), al tiempo que apuntó a un aumento del 40 por ciento solo en los decesos en domicilio.

“Este aumento es más pronunciado en las regiones bajo alerta roja en los últimos días, en particular en Isla de Francia (región parisina), Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira”, indicó Santé France.

Este primer balance, según el organismo, ha de ser interpretado “con prudencia”, pues “la mortalidad será más elevada” debido a una “subestimación de los datos”, que se basan únicamente en certificados de defunción electrónicos.

El Gobierno francés ya había alertado que los “efectos sanitarios” de la ola larga y extrema ola de calor están “aún por llegar” en los próximos días.

En su actualización de la mañana de este domingo, la agencia meteorológica Météo France solo dejó a dos departamentos -del total de casi 100 del país- en alerta roja por extremo calor, ambos situados en el noreste del país. Sin embargo, cerca de la mitad del país estaba en alerta naranja -la segunda más grave-, entre ellos París y su región.

Con información de EFE