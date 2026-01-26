Fortalecen adultos mayores convivencia en la Casa de los Abuelos Norte

En la Casa de los Abuelos Norte, las personas adultas mayores participan en juegos de dominó y lotería, actividades que forman parte de las estrategias para promover la convivencia y el envejecimiento activo.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, destacó que la gobernadora Maru Campos impulsa estos espacios tanto en la capital como en otros municipios, al considerarlos fundamentales para el bienestar de las personas adultas mayores.

Añadió que en las Casas de los Abuelos se desarrollan diversas actividades, entre ellas talleres de bisutería, manualidades, tejido, zumba y terapias grupales, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los asistentes.

Finalmente, invitó a las personas adultas mayores interesadas a acudir a la Casa de los Abuelos Norte, ubicada en las calles Aguilar Sáenz y María Bejarano, en la colonia Barrio del Norte, o comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17924.