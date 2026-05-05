Despliegan operativos por amenazas en secundaria y CETIS de NCG

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes ante amenazas de posibles incidentes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, desplegaron operativos preventivos en un plantel de Secundaria y en un CETIS de Nuevo Casas Grandes.

Una de las intervenciones se llevó a cabo en la escuela Secundaria Federal “Las Américas”, en donde se activaron los protocolos de seguridad correspondientes a garantizar la protección de la comunidad escolar.

Se implementaron acciones para brindar “Entornos Seguros”, con la presencia de Agentes del Ministerio Público en calidad de observadores, con el objetivo de garantizar el respeto y la no vulneración de los Derechos Humanos de las y los estudiantes.

En el plantel ubicado en la avenida Benito Juárez, los elementos de la Policía Ministerial, acudieron de manera preventiva para supervisar y evaluar la situación de riesgo, además, en todo momento existió coordinación con el personal directivo y docente para mantener el orden y resguardar la integridad de los alumnos.

La segunda intervención se realizó en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) No. 93, ubicado en Av. Plan Alemán y Del Prado, en la colonia Centro, con la participación de la sociedad de padres de familia y personal docente del plantel.

Lo anterior, derivado de una amenaza sobre un presunto tiroteo, por lo que de manera inmediata se activó el protocolo de “entorno seguro”, implementando diversas medidas de seguridad y protección con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos, docentes y demás personas presentes en la institución.

Durante la intervención, se mantuvo coordinación entre las autoridades y la comunidad escolar, logrando controlar la situación de manera preventiva y sin incidentes mayores.

Se realizaron las siguientes acciones:

* Activación del protocolo de entorno seguro.

* Implementación de medidas de seguridad y resguardo.

* Coordinación con autoridades educativas y padres de familia.

* Supervisión preventiva en el plantel.

En ambos casos, la situación fue atendida de manera oportuna, garantizando la seguridad de la comunidad escolar y manteniendo el orden dentro de las instalaciones.