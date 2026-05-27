BTS quedó enamorado de México: Comparte emocionantes imágenes de su visita a Palacio Nacional

El grupo BTS compartió imágenes de su visita a Palacio Nacional en la CDMX y el momento cuando eligieron ‘Airplane Pt. 2’ como canción sorpresa en México

Hace unas semanas, BTS ofreció tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, desatando una auténtica euforia entre sus fans mexicanos. Aunque la agrupación continuará con su gira mundial ARIRANG por distintas ciudades de Norteamérica y algunos países latinoamericanos como Colombia y Brasil, su paso por México dejó momentos inolvidables para los cantantes.

Uno de los momentos más especiales de su visita ocurrió cuando BTS visitó el Palacio Nacional, donde RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum algo que han querido compartir con sus fans de todo el mundo.

BTS comparte imágenes inéditas de su visita a Palacio Nacional

El grupo BTS compartió en su canal oficial de YouTube un video donde mostró más detalles de su visita al Palacio Nacional, encuentro que ocurrió un día antes de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

BTS y la presidenta Claudia Sheinbaum (YouTube)

En el clip se observa la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook al Centro Histórico, donde quedaron sorprendidos por la arquitectura y los jardines del lugar. Uno de los momentos que más llamó la atención fue su reacción al contemplar el mural Epopeya del Pueblo Mexicano, obra de Diego Rivera ubicado en una de las escalinatas principales del edificio.

BTS y Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional (YouTube)

Más adelante, los integrantes del grupo se reúnen con Claudia Sheinbaum, quien los recibió hablando en inglés. Sin embargo, un detalle que resalta fue ver cómo algunos miembros de la agrupación intentaban repetir palabras en español mientras escuchaban a la presidenta, demostrando interés por aprender el idioma.

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Después de recibir un reconocimiento como invitados distinguidos, los artistas también revivieron uno de los momentos más emocionantes de su visita: la salida al balcón de Palacio Nacional para saludar a los miles de ARMYs reunidos en el Zócalo capitalino.

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BTS cumplió el deseo de ARMY México con Airplane Pt. 2

Durante su gira ARIRANG, BTS interpreta dos canciones sorpresa que cambian en cada presentación y que suelen desatar la emoción de los fans.

BTS (YouTube)

Antes de la visita del grupo a México, fans mexicanos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que BTS interpretara “Airplane Pt. 2” en alguno de sus tres conciertos en el Estadio GNP debido a que la canción menciona a México y hace referencia al mariachi, por lo que para los seguidores era casi obligatorio escucharla en vivo durante su paso por el país.

Y finalmente ocurrió. Durante su último concierto en México, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sorprendieron al público interpretando “Airplane Pt. 2” como una de las canciones sorpresa de la noche, provocando una euforia inmediata entre los asistentes.

BTS durante su visita a la Ciudad de México (YouTube)

Según se mostró en el video de su visita al Palacio Nacional, la elección del tema nació precisamente de un momento espontáneo con sus fans mexicanos. Después de que los integrantes salieran al balcón para despedirse del ARMY reunido en el Zócalo, los fans comenzaron a cantar “Airplane Pt. 2”, algo que llamó la atención del grupo.

Fue entonces cuando los integrantes comentaron entre ellos que debían incluir esa canción en alguno de sus conciertos en México, decisión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales e inolvidables de su paso por el país.