Formulan imputación a detenido por un homicidio cometido en Rinconada Los Nogales

• La investigación ministerial permitió capturarlo con una orden de aprehensión

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en conta de Jesús E. D., alias “El Chuy”, por el delito de homicidio calificado, cometido en la colonia Rinconada Los Nogales.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 436/2026, esta representación social hizo del conocimiento al imputado, que se le investiga por el homicidio de un masculino de iniciales C. I. N. A., ocurrido el 12 de febrero del año en curso.

La investigación ministerial establece que, en esa fecha, Jesús E. D., recibió la orden de privar de la vida a la víctima, para lo cual se introdujo en el domicilio de la calle Sierra Boca Grande, número 254, de la colonia Rinconada Los Nogales, y le disparó con un arma de fuego en repetidas ocasiones.

Hechos por los que fue capturado con una orden de aprehensión que se le cumplimentó el pasado lunes 1 de junio, entre las avenidas Lombardo Toledano y Juan Pablo II, en la ciudad de Chihuahua.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al referido imputado y citó a la continuación de la audiencia inicial en donde se resolverá su situación jurídica.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)