Formula Ministerio Público de Delicias imputación a dos detenidos por robo agravado

– A uno de los imputados se le atribuyen cuatro robos

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, formuló imputación a los detenidos Cristian Gael M. C., alias “El Bombón”, y Brayan Daniel C. J., alias “Dany Jasso”, por el delito de robo agravado.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo en Delicias, hizo del conocimiento a los citados masculinos los hechos delictivos que se les atribuye.

Las investigaciones ministeriales establecieron que los días 4 y 5 de julio del 2026, Cristian Gael M. C., causó daños y sustrajo múltiples objetos como equipo de cómputo, electrónicos, dinero en efectivo, alimentos, ropa, calzado, herramientas mecánicas, una motocicleta, y un vehículo de pasajeros, de cuatro distintos inmuebles ubicados sobre la avenida Sexta Oriente, de ciudad Delicias.

También, que en uno de los robos participó Brayan Daniel C. J.

Como resultado de un trabajo coordinado por el Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con la participación de peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, elementos de la Unidad de Investigación Preventiva de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Delicias, se individualizó la participación de los imputados, considerados objetivos prioritarios.

Los imputados fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la AEI, el 30 de septiembre.

En la audiencia inicial el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 569/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para mañana martes, la fecha para resolverles su situación jurídica en la audiencia de vinculación o no a proceso.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).