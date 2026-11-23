‘El Chapo Isidro’ ingresará al penal del Altiplano, en el Estado de México, tras recibir prisión preventiva por orden de una jueza

Este lunes 23 de noviembre, Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, es trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano,en el Estado de México, por orden de una jueza, quien le impuso prisión preventiva durante su audiencia inicial.

El presunto líder criminal permanecía en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde fuerzas federales desplegaron un operativo de seguridad para su traslado.

‘El Chapo Isidro’ fue detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, y cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud. También es requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo.

El FBI ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.