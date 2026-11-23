•⁠ ⁠La coordinadora de la FDZC, Melissa Realivázquez recalcó la importancia de preservar la escena para obtener indicios

La Fiscalía General del Estado, impartió una capacitación a personal de seguridad y gerentes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), respecto a la prevención del delito de robo y la denuncia.

En la plática, a cargo de la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Melissa Desiré Realivázquez Lozoya, destacó la importancia de preservar y no alterar el lugar de los hechos, hasta el arribo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos, para el levantamiento de indicios.

“Se piensa que con el reporte de un robo al 9-1-1 es suficiente, y comienzan a limpiar, pero, es importante que le permitan a la autoridad acudir para buscar huellas, o indicios que dejan los delincuentes, para reforzar las indagatorias”, comentó.

Durante la capacitación, la coordinadora explicó al personal de la UGRCH cómo denunciar cuándo se presenta un robo y cómo evitarlo.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para garantizar sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.