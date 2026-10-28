Formula imputación FDZC a detenido por homicidio doloso y robo agravado

• El imputado permanecerá en prisión preventiva durante el proceso penal

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra de Jovan Gerardo F. M., por los delitos de homicidio doloso y robo agravado.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado agredió físicamente a la víctima con un objeto contundente, causándole lesiones que le provocaron la muerte, en hechos registrados el 5 de septiembre de 2026, en un domicilio de la colonia Santo Niño, en la ciudad de Chihuahua.

Además, con ayuda de diversas personas, sustrajo objetos del inmueble, mismos que trasladó a bordo de un vehículo.

Durante la audiencia, la Jueza de Control conocedora de la causa penal 3112/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo viernes 30 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, así como de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).