Formula FEM imputación a detenido por AEI por delitos sexuales

El seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, agentes del Ministerio Público formularon imputación en contra de Javier M. G., por su probable participación en los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada en agravio de dos víctimas.

Fue a través de una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, que fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, cuando fue detenido en el kilómetro 33 del Ejido Ocampo, en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.

Una vez expuestos los antecedentes de investigación durante la audiencia inicial, por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, se dieron a conocer los datos de prueba con los que el juez conocedor de la causa penal impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán y resolverá la situación jurídica del detenido el 11 de marzo del 2026.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)