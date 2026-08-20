Fiscalía Sur intensifica búsqueda de personas desaparecidas en Parral y municipios de la región

Como parte de las acciones permanentes para localizar a personas con reporte de ausencia o desaparición, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de búsqueda en los municipios de San Francisco del Oro y Valle del Rosario.

En San Francisco del Oro, agentes colocaron pesquisas y cédulas de identificación en espacios públicos y puntos de alta afluencia de las comunidades de Casita y Puerto Justo, con el objetivo de que sean visibles para habitantes que pudieran aportar información útil para las investigaciones.

De manera simultánea, en Valle del Rosario y comunidades cercanas se efectuaron recorridos de rastreo para localizar posibles indicios o evidencias que contribuyan al esclarecimiento de las carpetas de investigación relacionadas con personas desaparecidas.

Las acciones fueron encabezadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas.

También participaron personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) e integrantes del colectivo “10 de Octubre”.

La Fiscalía General del Estado señaló que estos operativos forman parte de las labores que se mantienen de manera ininterrumpida para dar seguimiento a los casos de personas ausentes y brindar certeza a sus familias sobre el paradero de sus seres queridos.