Como en los videojuegos: sujeto roba dos vehículos, incendia gasolinera y atropella a 2 personas

Un sujeto fue detenido por el robo de dos vehículos y por provocar varios choques y destrozos en su intento de huir de las autoridades.

El primer vehículo que robó fue una grúa camión Ford 650 en las calles 40 y Tamborel, huyendo del lugar y en su marcha chocó con dos vehículos y atropelló a dos personas.

Posteriormente llega hasta el kilómetro 7.5 de la carretera a Cuauhtémoc en donde choca contra un el camellón y derriba un poste de acero, así como un señalamiento bandera.

La grúa quedó totalmente destrozada y el sujeto corrió alrededor de 300 metros hasta llegar a una gasolinera en donde provoca un incendio en un vehículo Mazda que estaba cargando combustible, afectando también la bomba.

En el mismo lugar despoja a una mujer de una camioneta Traker de color dorado y en ese momento inicia la persecución por parte de autoridades viales.

El ladrón toma el Periférico R. Almada, provocando otro choque en medio de la persecución y finalmente es asegurado en el cruce de la calle Patria Nueva y R. Almada; se desconoce de momento el total de siniestros que causó.