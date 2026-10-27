Renuncian tres funcionarios cercanos a Taddei en el INE; Blanca Cruz promete recuperar la colegialidad

Los consejeros electorales convocaron a una conferencia de prensa para esta tarde, en la que se espera den a conocer su decisión de nombrar a la consejera Blanca Cruz como presidenta provisional, quien deberá rendir protesta ante el Consejo General, mismo que se perfila podría sesionar hoy mismo por la noche. Foto: Alfredo Domínguez

Al confirmar la renuncia de tres funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), la recién nombrada presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que se recuperará el sentido colegiado del órgano, para que las estructuras no respondan a las lealtades personales, y envió un mensaje a la ciudadanía de certeza de los comicios del año entrante:

También anunció que se pedirá al Órgano Interno de Control (OIC) hacer una investigación exhaustiva e independiente de los hechos de presunta corrupción vinculados con la administración del Instituto.

“Las estructuras de dirección deben responder a necesidades institucionales y a los acuerdos del órgano colegiado, nunca a la lealtades personales; segundo, garantizar una revisión exhaustiva, independiente y transparente de la actuación institucional”, dijo en conferencia de prensa, flanqueada por ocho de sus colegas. Jorge Montaño, consejero cercano a Taddei, se incorporó a media conferencia.

Esta investigación debe desarrollarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, acotó.

Señaló que “no se trata de anticipar responsabilidades ni de emitir juicio sobre persona alguna, ese no es nuestro papel, se trata de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso”.

Destacó que la autonomía del INE no significa ausencia de controles, exige, sí, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Como tercer punto de esta tarea inmediata habló de “recuperar plenamente la colegialidad como principio de conducción institucional. Este acuerdo constituye el fundamento de los anteriores y define el rumbo de esta transición.

“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad. Su fortaleza radica en un consejo general plural donde las diferencias enriquecen la deliberación y los acuerdos expresan una responsabilidad compartida. Recuperar la colegialidad significa devolver a este órgano su centralidad en la conducción de instituto, entendiendo que ninguna responsabilidad individual está por encima de la responsabilidad institucional”.

Recalcó que la estructura del INE trabaja para desarrollar los preparativos de las elecciones del proceso 2026-2027.

“México cuenta con una autoridad electoral colegiada, sólida, profesional y capaz de organizar elecciones libres, auténticas y transparentes”.

Señaló que esta etapa de “transición” es una oportunidad para fortalecer la vida institucional, recuperar la deliberación colectiva y reafirmar la confianza ciudadana.