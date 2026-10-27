“Digan lo que digan, Maru dice la verdad”: expresan apoyo a Maru Campos

A tráves de redes sociales se ha comenzado a compartir un video en el que llaman a apoyar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y dejar de lado las conspiraciones de supuestos pactos con el Gobierno Federal.

Sostengo cada línea de la columna publicada hoy bajo el título de “La reunión de Ariadna Montiel con El Guano”. Las acusaciones que la gobernadora de Chihuahua lanzó en días pasados contra Ariadna Montiel tienen origen en un reporte de inteligencia federal cuya autenticidad fue confirmada por fuentes de seguridad. Fue debido a la existencia de ese reporte que la gobernadora Maru Campos pidió públicamente que la dirigente de Morena aclarara su relación con el crimen organizado. Es absurdo hablar de “ética”, de “rigor” y de “golpeteo de la derecha” cuando por todas partes surgen los acuerdos entre el narco y el movimiento que la señora Montiel encabeza. Atentamente. — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) October 26, 2026

El video destaca que tanto la mandataria de Chihuahua, como la presidenta de la República reconocieron que la reunión que tuvieron en el Aeropuerto de Ciudad Juárez el pasado 19 de septiembre tuvo momentos de tensión en la que ambas se alzaron la voz.Además, hace referencia a los señalamientos que realizó Maru Campos en contra de Aridna Montiel por presuntos vínculos con el crimen organizado y que un día despúes fueron reafirmados y sostenidos por el columnista Héctor de Mauleón para El Universal.

“Dijo que tuvo una conversación fuerte con la presidenta y Claudia lo aceptó…También habló de posibles vínculos de Ariadna Montiel con el crimen y ahora Héctor de Mauleón publicó información sobre el tema, ya es hora de escucharla y dejar las conspiraciones, Maru es una gobernadora que defiende la verdad”, concluye el video.