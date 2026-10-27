Se reúnen René Chavira y Consejo de COCENTRO: impulsarán trabajo conjunto

El alcalde René Chavira se reunió con la presidenta de COCENTRO, Liliana Aranzola, así como el consejo de este organismo y funcionarios del Gobierno Municipal, para reforzar el trabajo que se realiza en conjunto por el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, esto como primera reunión del presidente municipal tras su toma de protesta, a fin de dar continuidad a los trabajos en beneficio de las familias.

Este organismo que trabaja a favor de las políticas públicas que dignifican y brindan un mejor desarrollo de las actividades que realizan los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, así como para los consumidores, a fin de que tengan en orden los permisos y cuenten con seguridad.