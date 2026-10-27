Aprueban diputados de Chihuahua enviar al Congreso de la Unión propuesta de Nancy Frías contra la explotación laboral infantil

Propone inspecciones sin aviso para detectar la explotación laboral infantil y proteger a las víctimas.

Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado aprobó enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para combatir la explotación laboral infantil, especialmente de niñas, niños y adolescentes migrantes. Nancy “La China” Frías, diputada del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la propuesta con el respaldo de su bancada. Plantea cambiar las leyes federales para detectar estos casos y proteger a las víctimas.

La propuesta incluye inspecciones periódicas y sin aviso en campos agrícolas, talleres, comercios y otros lugares donde se detecte mayor presencia de trabajo infantil. Las autoridades laborales y de protección de la niñez realizarían operativos conjuntos. Cuando encuentren a menores de edad en trabajos prohibidos, los retirarían de esas actividades para brindarles protección. También iniciarían los procesos para investigar y sancionar a quienes los contraten o exploten.

Para niñas, niños y adolescentes migrantes, plantea asistencia legal e intérpretes. Quienes viajen solos o separados de su familia recibirían atención en espacios de protección, sin quedar detenidos por su situación migratoria. Tampoco podrían ser devueltos a situaciones donde corran el riesgo de sufrir nuevamente explotación ni recibir sanciones por trabajos que les hayan obligado a realizar. Además, propone brigadas móviles de inspección y considerar falta grave que un servidor público decida no reportar o atender un posible caso cuando le corresponda actuar.

El Congreso de Chihuahua aprobó el envío de la iniciativa, pero las medidas todavía no están vigentes. Corresponde al Congreso de la Unión analizar y decidir los cambios propuestos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es que las autoridades actúen juntas para proteger a las víctimas e investigar a los responsables.