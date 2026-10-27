La problemática por las inclementes lluvias persiste en Juárez y Óscar Avitia pide atender a las familias afectadas sin politizar la emergencia

Chihuahua, Chih., 27 de octubre de 2026.- Cuando una familia pierde sus muebles, se queda sin electricidad o ve su casa inundada, la emergencia no termina cuando deja de llover. Por ello, el diputado de morena Óscar Avitia presentó un punto de acuerdo para exigir una respuesta coordinada de las autoridades ante los daños que dejaron las precipitaciones del 23 y 24 de octubre en Ciudad Juárez.

Las lluvias provocaron el desbordamiento de arroyos y del dique La Montada, inundaciones, vehículos arrastrados por la corriente y vialidades cerradas. De acuerdo con la propuesta, Protección Civil Municipal reportó 59 viviendas con afectaciones graves, mientras continuaba el recuento de daños. A ello se suman los problemas de electricidad y los riesgos sanitarios por el agua estancada y las aguas residuales.

La propuesta parte de una realidad: las inundaciones no afectan a todas las familias por igual. Quienes viven en colonias sin infraestructura pluvial o cerca de cauces enfrentan mayores pérdidas y menos condiciones para recuperarse. Para estas familias, la falta de electricidad, agua potable y servicios de saneamiento agrava una situación que no se resuelve con un censo de daños.

Por ello, Avitia propuso solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que restablezca el servicio en las zonas afectadas; al Ayuntamiento de Juárez, que concluya el censo y entregue apoyos oportunos; y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que atienda las fallas de drenaje y retire el agua acumulada.

El punto de acuerdo también plantea que el Gobierno del Estado evalúe una nueva declaratoria de emergencia, despliegue brigadas sanitarias y destine recursos para reparar calles, atender socavones y rehabilitar diques y arroyos. Además, propone un plan de mantenimiento de la infraestructura pluvial con presupuesto específico para 2027.

La propuesta busca que la respuesta de las autoridades no se limite a contabilizar los daños, sino que llegue a las familias que necesitan recuperar sus viviendas, sus servicios básicos y la tranquilidad de vivir sin temor a que la próxima lluvia vuelva a dejarlo todo bajo el agua.