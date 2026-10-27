Detuvo Policía Municipal a hombre por presunta violencia familiar; aseguró arma de fuego

Elementos de la Policía Municipal detuvieron en la colonia Fundadores a un hombre de 52 años, señalado por presuntamente amenazar a su pareja con un arma de fuego, la cual fue asegurada durante la intervención.

Los agentes del Distrito Morelos acudieron a las calles De Brasil y Sierra Palmarejo, tras recibir un reporte de violencia contra una mujer.

Durante la intervención, aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, marca CANiK, modelo TP9, que se encontraba dentro de una caja negra sobre una mesa.

El detenido, identificado como José Alfredo G. G., fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con el arma asegurada, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.