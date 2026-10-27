Supera niño de 8 años cáncer y toca la Campana de la Esperanza en el Hospital Morelos del IMSS Chihuahua

• Fernando “N” fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y ha enfrentado su proceso de atención con gran fortaleza.

• El toque de campana simbolizó esperanza, perseverancia y el inicio de una nueva etapa para él y su familia.

Tras vencer el cáncer, el pequeño Fernando “N” tocó la Campaña de la Esperanza el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua; acto que representa un momento significativo dentro de su proceso de atención médica.

El menor fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que implicó un proceso de atención complejo, acompañado de retos para él y su familia. Durante este camino, contó con el seguimiento y cuidado de un equipo interdisciplinario de salud del IMSS durante 4 años, en donde personal médico y administrativo le dieron una atención de alta calidad.

Rodeado del cariño de su familia y del equipo que ha formado parte de su atención, Fernando hizo sonar la campana como símbolo de fortaleza, perseverancia y esperanza.

Este momento permitió reconocer también la entrega del equipo multidisciplinario del Instituto, que trabaja diariamente para brindar atención integral, cercana y humanizada a las niñas y niños derechohabientes.

Cada campanada representó los días difíciles superados, el esfuerzo de Fernando y su familia, así como la esperanza con la que inicia una nueva etapa.

El IMSS Chihuahua refrenda su compromiso de acompañar a sus pacientes y familias durante cada etapa de su atención, con calidad, calidez y sentido humano.