Paga Estado bono trimestral a más de 300 pensionados y jubilados del magisterio federalizado

En beneficio de 327 docentes y personal de apoyo en retiro, la Secretaría de Educación y Deporte, a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), dispersó 2 millones 761 mil 782 pesos para cubrir el Bono de Recuperación correspondiente al tercer trimestre de 2026.

La entrega simbólica del recurso se formalizó en un acto que contó con la presencia de 15 representantes regionales, provenientes de distintos municipios de la entidad.

En el marco del encuentro, las autoridades educativas y sindicales refrendaron su respaldo a quienes dedicaron su vida a la enseñanza.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, dijo que desde el comienzo de la gestión de la gobernadora Maru Campos, se ha mantenido la puntualidad en estos pagos.

Esto, añadió, ratifica el compromiso de la administración estatal con el sector de los maestros jubilados, así como el reconocimiento por su aportación al desarrollo educativo de Chihuahua.

Por su parte, la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, destacó que la vocación del magisterio permanece intacta tras el retiro, pues los docentes jubilados continúan como un pilar fundamental en la guía de la niñez chihuahuense.

La funcionaria sostuvo que la colaboración estrecha entre las instituciones, permite conformar un frente sólido con rostro humano en favor de la educación.

El dirigente de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Zendejas, subrayó que el trabajo coordinado y el diálogo con las autoridades del Estado, han sido clave para defender las prestaciones laborales y asegurar beneficios tangibles para las trabajadoras y trabajadores de la educación.

Para garantizar la cobertura en todo el territorio estatal, el pago de este bono se distribuirá directamente en las distintas regiones, para llegar a beneficiarios de Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias, Guachochi, Cuauhtémoc, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Meoqui, Bocoyna, Ojinaga, Saucillo y Guerrero.