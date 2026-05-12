Fiscalía sigue sin respuesta de EU sobre agentes extranjeros en operativo

La Fiscalía General del Estado informó que continúa sin recibir información oficial por parte del Consulado de Estados Unidos relacionada con la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en el municipio de Morelos.

Durante una conferencia ofrecida este martes, la fiscal especializada Wendy Chávez señaló que las autoridades estatales solicitaron datos para esclarecer si personal estadounidense estuvo presente en la comunidad de El Pinal, donde se desarrollaron acciones recientes de seguridad.

De acuerdo con la funcionaria, la petición enviada al Consulado incluye detalles sobre la identidad de los elementos, el tipo de funciones que desempeñaban, así como la situación migratoria bajo la que habrían ingresado o permanecido en territorio chihuahuense.

Chávez explicó que la solicitud forma parte de las investigaciones abiertas por la unidad especial encargada del caso, aunque reconoció que hasta ahora no existe respuesta formal por parte de las autoridades diplomáticas estadounidenses.

La Fiscalía indicó que continuará con las indagatorias para determinar si hubo participación de corporaciones extranjeras y bajo qué condiciones se habría dado su presencia en el estado.