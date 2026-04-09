Fiscalía de Zacatecas no tiene denuncias por amenazas del crimen organizado en mina Camino Rojo

Zacatecas, Zac. Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, afirmó este jueves que la dependencia que él encabeza, desconocía que integrantes del crimen organizado hayan interferido, amenazando de muerte y coaccionando a trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, que laboran en la mina Camino Rojo, propiedad de la canadiense Orla Mining, como lo ha confirmado a través de una investigación el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, que determinó que la empresa extranjera, es “responsable directa de injerencia patronal”.

Entrevistado en un evento protocolario de destrucción de armamento en la 11 zona militar de Guadalupe Zacatecas –donde este día por la mañana se realizó la mesa semanal para la construcción de la paz-, Camacho Osnaya dijo que se enteró del hecho, a partir de la nota de La Jornada, pero sostuvo en entrevista escueta con reporteros locales, que sobre este caso, “no tenemos ninguna denuncia hasta el momento”, acotó: “al contrario (sic), tenemos un acercamiento totalmente permanente y constante, con el gremio minero”, y dijo que se acordó en la reunión de mandos militares y responsables de Seguridad Pública en Zacatecas, que “se pidió que las diferentes instituciones, iniciando con la Secretaría General de Gobierno, por supuesto también la Fiscalía General de Justicia, tener contacto con la empresa, con la minera que se hace mención –no supo decir qué compañía-, en la nota de La Jornada, pero te repito no existe denuncia alguna ni antecedente”.

Pero sí hay antecedentes, el más reciente y grave, ocurrido en noviembre de 2024, cuando un comando armado asaltó sobre la carretera federal Zacatecas – Saltillo, (justo a la altura del cruce que conduce a la mina Camino Rojo), a una docena de trailers que trasladaban desde la cercana mina de Peñasquito, en góndolas dobles, un millonario cargamento de concentrados minerales de oro y plata.

Los camiones vacíos aparecieron diez días después en la comunidad de Victoria, Durango. A la fecha, la Fiscalía del Estado no ha informado de ningún detenido ni persona enjuiciada por aquel hecho.