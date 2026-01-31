Firma Municipio convenio con Emprendemos A.C. para capacitación y seguimiento a mujeres emprendedoras

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social de las mujeres, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), firmó un convenio de colaboración con la asociación civil Emprendemos A.C., enfocado en la capacitación, acompañamiento y seguimiento emprendedoras.

Este acuerdo permitirá brindar herramientas formativas, asesoría especializada y apoyo integral a mujeres que buscan iniciar o consolidar sus proyectos productivos, impulsando su autonomía económica y su participación activa en el desarrollo local.

Durante la firma del convenio, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, destacó que esta alianza permitirá fortalecer el acompañamiento a las mujeres en su camino hacia el emprendimiento.

“Con esta colaboración cerramos la pinza para que, desde la búsqueda del emprendimiento para ellas y sus familias, podamos acompañarlas de manera integral, brindándoles seguridad y respaldo en la toma de decisiones dentro del mundo empresarial”, expresó.

Por su parte, Ricardo Bustos representante de Emprendemos A.C. señaló que impulsar el emprendimiento femenino genera un impacto positivo tanto en las familias como en la economía local, destacando que diversos estudios demuestran el compromiso y la responsabilidad financiera de las mujeres.

“Trabajar directamente con mujeres es fundamental para nuestro desarrollo y nos llena de satisfacción poder colaborar con el Instituto Municipal de las Mujeres”.

Además, en este acuerdo el IMM será el encargado de coordinar las acciones, dar seguimiento a las beneficiarias y canalizar los apoyos necesarios para asegurar el éxito de los proyectos, en colaboración con Emprendemos A.C.

Con esta firma, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión económica y el empoderamiento de las mujeres, promoviendo un Chihuahua más justo, próspero y con mayores oportunidades para todas.